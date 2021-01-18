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В Бурятии назвали победителей конкурса о малой родине

В Бурятии назвали победителей конкурса о малой родине
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители конкурса по номинациям будут рекомендованы для участия в федеральном заочном этапе

В Бурятии подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». В дистанционном мероприятии приняли участие учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины.

В состав жюри вошли специалисты Восточно-Сибирского института культуры и этнографического музея народов Забайкалья. Победителями и призёрами этапа стали:

Номинация «Духовные и экологические традиции моей малой Родины»
1. Б. Ирина, Ехэ-Цакирская СОШ, Закаменский район, у.Ехэ-Цакир, руководитель - Бадмаева Аюна Бадма-Дашиевна;
2. У. Айгуль, Центр дополнительного образования, г. Закаменск, руководитель - Маргарита Дабаевна Жалсанова;
3. Б. Полина, ЦДОД и эвенкийских народных ремёсел, Баунтовский Эвенкийский район, с. Багдарин, руководитель - Миронова Антонина Ивановна.

Номинация «Этноэкология и современность»
1. Ш. Номина, Центр дополнительного образования, г. Закаменск, руководитель - Маргарита Дабаевна Жалсанова;
2. Н. Иван, Усть-Эгитуйская СОШ, Еравнинский район, у.Усть-Эгита, руководитель - Новикова Валентина Сырендоржиевна.

Номинация «Эко-гид»
1. Ш. Валерия, СОШ №18, г. Улан-Удэ, руководитель - Макарова Марина Александровна
2. Д. Аяна, Б. Янжима, Ресурсный эколого-биологический центр РБ, руководитель - Старикова Людмила Климовна;
3. Р. Чингис, Байкальский колледж туризма и сервиса, руководитель - Максимова Екатерина Владимировна.

Номинация «Этноэкологическая журналистика»
1. Ш. Константин, Верхнежиримская СОШ, Тарбагатайский район, руководитель - Трифонова Валентина Филипповна;
2. К. Роман, Ильинская СОШ, Прибайкальский район, с. Ильинка, руководитель - Тукачева Виктория Михайловна, Коляда Ольга Владимировна;
3. М. Вячеслав, Пестеревская ООШ, Тарбагатайский район, руководитель - Курдюкова Светлана Павловна.

Номинация «Этноэкологические исследования»
1. С. Анастасия, ЦДОД «Радуга талантов», Тарбагатайский район, руководитель - Сучкова Н.И.;
2. Н. Нарана, РЦДО, с. Курумкан, руководитель - Булгутов Владимир Доржиевич;
3. Р. Сарюна, с. Хойтобэе, Иволгинский район, село Хойтобэе, руководитель - Очирова Надежда Михайловна.

Как сообщает пресс-служба РЭБЦ РБ, победителям и призёрам необходимо до 18 февраля приехать и получить наградной материал и ценные призы.
Бурятия конкурс краеведение школа
 
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