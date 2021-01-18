На контроль взято 22 объекта
Православные храмы проверили в канун Крещения Господня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- Инспекторы пожарного надзора провели инструктажи с гражданами, а также рассказали, как правильно использовать первичные средства пожаротушения. На каждом объекте проверили свободный доступ к основным и запасным эвакуационным выходам, - рассказывает главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Елена Мальцева. - Сотрудники МЧС напомнили священнослужителям все основные требования пожарной безопасности и рассказали алгоритм действий в случае пожара, до приезда пожарно-спасательных подразделений.
На сегодняшний день все проверки завершены. На контроль взято 22 объекта в 12 муниципальных образованиях республики. Там в ходе дежурств сотрудников МЧС будет обеспечена противопожарная безопасность в период праздничных богослужений.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за пандемии коронавируса в Бурятии отменили крещенские купания. Но в храмах можно будет взять освящённой воды.
МЧС проверило храмы Бурятии в канун Крещения
Общество, Фото:
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