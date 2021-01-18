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Лесники Бурятии начали принимать анонимные сообщения

Лесники Бурятии начали принимать анонимные сообщения
Общество, 
В агентстве лесного хозяйства обещают отработать каждое сообщение

Жители Бурятии могут сообщить о нарушениях на пунктах приёмах и отгрузки древесины анонимно. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.

- Принято решение о принятии анонимных сообщений о нарушениях на пунктах приёма и отгрузки древесины. Это делается в целях безопасности гражданина, сообщившего о нарушениях. Каждое сообщение будем отрабатывать. Анонимность мы гарантируем. Пункты приёма и отгрузки древесины являются ключевым элементом в цепочке заготовки древесины для потребителя. Соответственно, деятельность пунктов приёма и отгрузки древесины находится на особом контроле. Очень важна реакция граждан и всех заинтересованных лиц в выявлении нарушений на таких пунктах, - отметил Виктор Томин.

Сообщить о нарушениях лесного законодательства можно на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44. Информация принимается круглосуточно.

Всего в 2020 году на горячую линию лесной охраны поступило 151 обращение о нарушениях лесного законодательства. Все обращения отработаны, приняты меры реагирования, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
лесники Лес
 
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