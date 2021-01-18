Авиазавод пришёл на выручку Иволгинскому дацану

Улан-Удэнский авиационный завод продолжает помогать Иволгинскому дацану с перевозкой оборудования в цех по переработке овечьей шерсти и его установке.
- Оборудование, закупленное на выделенные деньги из фонда президента Российской Федерации, сегодня перевезут в цех благодаря погрузчикам и машинам Улан-Удэнского авиационного завода. Это последние станки, которые прибыли в Иволгинский дацан. Цех по переработке шерсти находится при Иволгинском дацане, и на данный момент станки готовят к работе - установка, подготовка. Такие станки уникальны, аналогов в России на сегодня нет, - сообщалось в выходные в официальной группе Буддийской традиционной Сангхи России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года Буддийская Сангха находилась в поисках погрузчиков-пятитонников. Оказалось, что в Улан-Удэ они большая редкость. Такие погрузчики есть только на больших предприятиях. В результат тяжёлое оборудование не могли занести в цеха, оно стояло на улице. С просьбой о помощи обратился лично Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
На выручку пришёл авиазавод.
- Причём, по словам бригадира по перевозке оборудования Солбона Содномпилова, поработать на благо дацана просилось много людей, ему пришлось даже отказывать некоторым рабочим. Приехавшие проявили смекалку и использовали накопленный на заводе опыт. Ребята очень опытные, с работой справились легко, - отметили в Сангхе.
За ходом работ следил лично Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.