Авиазавод пришёл на выручку Иволгинскому дацану

- Оборудование, закупленное на выделенные деньги из фонда президента Российской Федерации, сегодня перевезут в цех благодаря погрузчикам и машинам Улан-Удэнского авиационного завода. Это последние станки, которые прибыли в Иволгинский дацан. Цех по переработке шерсти находится при Иволгинском дацане, и на данный момент станки готовят к работе - установка, подготовка. Такие станки уникальны, аналогов в России на сегодня нет, - сообщалось в выходные в официальной группе Буддийской традиционной Сангхи России.







- Причём, по словам бригадира по перевозке оборудования Солбона Содномпилова, поработать на благо дацана просилось много людей, ему пришлось даже отказывать некоторым рабочим. Приехавшие проявили смекалку и использовали накопленный на заводе опыт. Ребята очень опытные, с работой справились легко, - отметили в Сангхе.





