В Ангарске установят часы обратного отсчёта до дня его 70-летия

Общество, Фото: администрация Ангарска

Также к юбилею будет издана «Энциклопедия Ангарска: от А до Я»



Генеральный план подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 70-летию Ангарска, обсуждали 15 января на заседании оргкомитета под председательством мэра города Сергея Петрова. Работа по подготовке к юбилею города ведётся ещё с августа прошлого года.



В рамках праздничных мероприятий тысячу граждан города наградят памятной медалью «За заслуги перед городом Ангарском». Ещё полторы тысячи ангарчан получат юбилейные грамоты. Предприятия и организации до 26 февраля должны направить в администрацию соответствующие ходатайства.



К юбилею города разработан брендбук. В работе были использованы символы, с которыми ассоциируется современный и исторический Ангарск. Также определены слоганы: исторический - «Ангарск – город, рождённый Победой» и современный - «Ангарск – это мы».



Готовится к изданию «Энциклопедия Ангарска: от А до Я». Это справочник о городе и его людях, в котором содержатся исторические факты, а также статьи об ангарчанах, чьи имена вошли в историю города, о предприятиях и организациях, работающих на территории. Авторы энциклопедии – директор Музея Победы Лариса Давыдова и коллектив учреждения.



Также на оргкомитете обсуждался вопрос благоустройства лесопарковой зоны в 36 микрорайоне, на пересечении Ленинградского и Ангарского проспектов. К юбилею должно быть завершено строительство второй полосы улицы Чайковского, а также открыт плоскостной фонтан возле кинотеатра «Родина». Кроме того, рассматривается идея установки по городу навигационных стоек с исторической информацией и фотографиями. Таких мест более 10. Есть предложение сделать соответствующие указатели вблизи памятников, парков и музеев.



Начальник управления по культуре и молодёжной политике Марина Шкабарня представила программу праздничных мероприятий, которые пройдут 29-30 мая. По её словам, концепция праздника будет заключаться в соучастии: праздник для горожан с помощью горожан. К участию хотят привлечь талантливых земляков. К празднику также приурочат спортивные мероприятия.



Помимо этого, на улице Ленина будут установлены часы обратного отсчёта до дня 70-летия Ангарска. Напомним, статус города рабочему посёлку Ангарский был присвоен 30 мая 1951 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

