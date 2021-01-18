Иркутская область не отказалась от крещенских купания

Следить за безопасностью будут более 400 человек
Иркутская область, в отличие от Бурятии, не отменила крещенские купания.
За безопасностью верующих на Крещение будут следить более 400 человек и 152 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
- За прошедшие несколько дней список иорданей, готовящихся к открытию, был скорректирован. Органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение на проведение празднований с учётом эпидемиологической и ледовой обстановки. На сегодняшний день поступило 52 заявки на оборудование иорданей в 39 населённых пунктах Иркутской области. 17 из этих прорубей будут предназначены для купания, пять – для купания и забора воды и 30 - только для забора воды. В настоящее время все они прошли проверку. Осмотрены участки рек и озёр, где запланирована организация купален, проведены замеры толщины ледового покрова, проверено соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лёд. В местах оборудования мест массового купания на береговой линии будут развёрнуты 15 пунктов обогрева, в ряде муниципалитетов пункты питания. При функционировании мест массового купания в вечернее и ночное время будет предусмотрено и их освещение, - сообщил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.
Не рекомендуется погружение в холодную воду тем, кто имеет проблемы с сердцем и давлением – есть риск микроинсульта, судорог или потери сознания. Нельзя употреблять алкоголь «для согрева» из-за дополнительной нагрузки на сердце.
Основной причиной несчастных случаев при купании в ледяной воде становится переохлаждение - организм не может возместить потерю тепла. Поэтому пребывание в проруби не должно превышать двух минут.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии крещенские купания в этом году отменены. Также людям не рекомендуют создавать проруби самостоятельно, поскольку это может быть опасно.
Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвящённый, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
Чин великого освящения воды состоится во всех храмах Улан-Удэнской и Бурятской епархии в канун и в день праздника Крещения Господня 18 и 19 января. Каждый желающий сможет набрать для себя освящённой воды.
Иркутская область не отказалась от крещенских купания
Общество, Фото:
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