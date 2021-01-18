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Барсуки вышли из спячки раньше времени в Иркутском зоосаде

Барсуки вышли из спячки раньше времени в Иркутском зоосаде
Общество,  Фото:Иркутский зоосад
Проснувшимся барсукам дали двойную порцию пищи

Вчера, 17 января, барсуки Нюша и Марик крайне изумили пришедших на работу сотрудников Иркутского зоосада. Несмотря на то, что период спячки у этих зверей достиг только половины положенного срока, они выбрались из своего зимнего домика и активно исследовали вольер.

- Такое поведение, вероятно, связано с перепадами температур и с установившейся в последние дни довольно теплой погодой. Животные просто решили, что зима уже позади, и что пора возвращаться к активной жизни, - поделились представители Иркутского зоосада.

За почти пять лет пребывания в зоосаде столь ранний выход из спячки у Нюши и Марика случился впервые. В прошлом году барсуки проснулись ближе к середине февраля, что тоже не соответствовало положенному сроку. Обычно спячка у этих животных начинается в октябре-ноябре и может продолжаться до самого апреля.

В природе такое нетипичное поведение известно, тёплой зимой барсуки могут просыпаться и начинать искать себе пропитание. В южных районах ареала эти звери активны круглый год.

- Наши сотрудники, обнаружившие пробудившихся Нюшу и Марика, сразу же выдали им двойную порцию пищи, чтобы животные смогли насытиться и не испытывали стресса из-за голода. Ведь в последний раз барсуки ели ещё осенью. Сейчас мы надеемся, что перекусив и оценив заново погодные условия, звери опять залягут в спячку, ведь до конца зимы ещё почти полтора месяца, - поделились в Иркутском зоосаде.




дикие животные зоопарк
 
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