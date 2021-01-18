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Запись детей в первый класс начнётся позже обычного

Запись детей в первый класс начнётся позже обычного
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Принимать детей в первый класс будут по новым правилам

В 2021 году приём детей в первый класс пройдет по новым правилам, согласно приказу минпросвещения N458, сообщает «Российская газета».

Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля (а в некоторых регионах могла открыться и раньше), то теперь приём заявлений будет стартовать только 1 апреля. Причём и для семей, которые живут на закреплённой за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс - дата старта будет одна - 1 апреля. А завершаться приём заявлений от родителей из этих категорий будет 30 июня.

Если раньше школа должна была зачислить малыша в течение семь дней после приёма документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приёме директор издаёт в течение трёх рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений - то есть после 30 июня. Это касается только тех семей, которые живут на «участке» школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Например, в приказе прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. То есть принцип такой: сначала до 30 июня собираются все заявления - потом издаются приказы.

А вот если ребёнок живёт не на закрепленном за школой «участке», то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались - то в школу ребенка зачислят. Приём будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребёнка в другую школу, говорится в публикации «Российской газеты».


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