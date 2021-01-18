Она встретится с забайкальцами в краевой филармонии
В Чите 19 и 20 января пройдут концерты известной японской органистки Хироко Иноуэ, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В репертуаре Хироко Иноуэ несколько фундаментальных сольных программ. На сцене Забайкальской краевой филармонии она представит одну из них – «Песня – Симфонии Земли». В программе прозвучат произведения Иогана Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Луи Вьерна, Иоганнеса Брамса.
Хироко Иноуэ - лауреат V международного конкурса органистов имени Марчелло Галанти в Италии, лауреат I международного органного конкурса Валерия Кикты в Москве, дипломант и обладатель специальных премий IV международного конкурса имени Микаэла Таривердиева. Хироко неоднократно выступала в Большом и Малом залах Московской консерватории, гастролировала во многих городах России и за рубежом.
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В Чите выступит знаменитая органистка из Японии
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