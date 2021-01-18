В Листвянке ликвидировали угрозу подтопления

В течение дня специалисты пропилили лёд на ручье Банный протяжённостью 30 метров и установили согревающий кабель по руслу ручья для протаивания льда. На реке Крестовке пропилена параллельная траншея длиной 95 метров для отведения наледевых вод.







Накануне, 17 января, в посёлке Листвянка Иркутского района представители МЧС завершили превентивные работы на реке Крестовке и на ручье Банный. Ликвидация угрозы подтопления снята, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.В работах в том числе были задействованы 14 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части.Режим повышенной готовности, введённый в Листвянке из-за угрозы подтопления жилых домов, отменён. Подтопленных жилых домов нет. Ситуация стабилизировалась.Силами местной администрации в дальнейшем будет вестись мониторинг и патрулирование реки Крестовка и ручья Банный для выявления возможных мест выхода наледи.