Длина велодорожки превысит пять километров
В этом году в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке планируется строительство велодорожки протяжённостью 5,6 километров.
Велодорожку проложат во время ремонта дороги по улице Ботаническая до отворота к Центру восточной медицины.
При ремонте дороги планируется покрыть проезжую часть двухслойным асфальтом, провести монтаж бортовых камней, устроить тротуары и проложить велодорожку. Кроме этого, планируется установить предупредительные знаки, нанести термопластиковую разметку.
В настоящее время ведутся торги по запланированному ремонту автодорог.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в администрации города.
Отметим, нормальных и протяжённых велодорожек в Улан-Удэ нет, несмотря на многочисленные просьбы жителей. Несколько лет назад в мэрии поясняли, что «если сделать на дорогах дополнительные ограждения для велодорожек, то машинам будет негде ездить».
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке появится велодорожка
Общество, Фото:
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