В Бурятии пациентка нарисовала врачей ковидного отделения

Врачей поблагодарили пациенты из Заиграевского района



Заиграевская центральная районная больница поделилась на своей странице рисунком благодарной пациентки, лечившейся в ковидном отделении. Также слова признательности в адрес медиков направили и другие больные.



«Мы, пациенты ковидного отделения Ново-Брянской больницы. Выражаем огромную благодарность медперсоналу отлеления, за их благородный труд, за их терпение к нам, больным и иногда вредным, за их ласковые руки и добрые слова. Низкий Вам поклон!» - говорится в благодарности врачам.



Врачи ковидного отделения заступают на очень долгие смены и месяцами не могут увидеть своих близких. В Заиграевской больнице призывают поддерживать медиков.







