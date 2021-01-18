Врачей поблагодарили пациенты из Заиграевского района
Заиграевская центральная районная больница поделилась на своей странице рисунком благодарной пациентки, лечившейся в ковидном отделении. Также слова признательности в адрес медиков направили и другие больные.
«Мы, пациенты ковидного отделения Ново-Брянской больницы. Выражаем огромную благодарность медперсоналу отлеления, за их благородный труд, за их терпение к нам, больным и иногда вредным, за их ласковые руки и добрые слова. Низкий Вам поклон!» - говорится в благодарности врачам.
Врачи ковидного отделения заступают на очень долгие смены и месяцами не могут увидеть своих близких. В Заиграевской больнице призывают поддерживать медиков.
В Бурятии пациентка нарисовала врачей ковидного отделения
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