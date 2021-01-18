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В Бурятии заметно выросло число интернет-преступлений

В Бурятии заметно выросло число интернет-преступлений
Общество,  Фото:pixabay.com
В прокуратуре отчитались о состоянии и динамике преступности

В 2020 году в Бурятии зарегистрировано 20 639 преступлений, что на 6,7 % меньше, чем в 2019 году (22 131).

Сократилось число краж (-14,2 %), в том числе с проникновением в квартиры (-29,2 %), разбоев (-42,4 %), хулиганств (-19,2 %), незаконных рубок лесных насаждений (-19,5 %).

На 20,5 % снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. На 2,3 % сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 24,4 % – наркотического.

В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+6,1 %), мошенничеств (+16,3 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+36,8 %).

Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с 2019 годом их число возросло на 80,8 % и составило 3 196. Из них более половины относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
прокуратура
 
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