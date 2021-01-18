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В Бурятии оштрафовали директора Дома культуры

В Бурятии оштрафовали директора Дома культуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она фиктивно устроила на работу администратора

В Бурятии бывший директор муниципального учреждения – культурно-досугового центра злоупотребил должностными полномочиями и совершил служебный подлог.

Являясь руководителем учреждения, женщина оформила фиктивный приказ о приёме на работу дочери подчинённого работника на ставку администратора районного дома культуры. С марта 2018 года по июль 2020 года трудоустроенной перечислялась заработная плата, пособия по беременности и родам и уходу за ребёнком на общую сумму 288 тысяч рублей, при этом трудовые обязанности она не исполняла. Деньги частично использовались на обеспечение нужд культурно-досугового центра.

В ходе предварительного расследования причинённый преступлениями ущерб возмещён в полном объёме.

Иволгинским районным судом ходатайство руководителя следственного органа удовлетворено, уголовное дело прекращено с назначением женщине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура
 
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