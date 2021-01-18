В Бурятии оштрафовали директора Дома культуры

Она фиктивно устроила на работу администратора



В Бурятии бывший директор муниципального учреждения – культурно-досугового центра злоупотребил должностными полномочиями и совершил служебный подлог.



Являясь руководителем учреждения, женщина оформила фиктивный приказ о приёме на работу дочери подчинённого работника на ставку администратора районного дома культуры. С марта 2018 года по июль 2020 года трудоустроенной перечислялась заработная плата, пособия по беременности и родам и уходу за ребёнком на общую сумму 288 тысяч рублей, при этом трудовые обязанности она не исполняла. Деньги частично использовались на обеспечение нужд культурно-досугового центра.



В ходе предварительного расследования причинённый преступлениями ущерб возмещён в полном объёме.



Иволгинским районным судом ходатайство руководителя следственного органа удовлетворено, уголовное дело прекращено с назначением женщине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

