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Жительница Бурятии соврала о грабеже и её оштрафовали

Жительница Бурятии соврала о грабеже и её оштрафовали
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина пыталась скрыть потерю паспорта

45-летняя жительница Селенгинского района Бурятии признана виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

В суде установлено, что в августе женщина обнаружила потерю сотового телефона, паспорта и других личных документов. Чтобы избежать административной ответственности за утерю документа, удостоверяющего личность, она написала заведомо ложное заявление в полицию о том, что её ограбили.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения назначенное Гусиноозерским городским судом наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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