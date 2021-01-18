В Бурятии температура опускалась до -44

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём ожидается снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 января, в республике переменная облачность, днём местами небольшой снег.



Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью местами опускалась до -33,-38, по крайнему северу до было -44. Днём ожидается -17,-22, местами -27,-32, по юго-западу, югу и Прибайкалью до -7.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -18,-20.



