Днём ожидается снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 18 января, в республике переменная облачность, днём местами небольшой снег.
Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью местами опускалась до -33,-38, по крайнему северу до было -44. Днём ожидается -17,-22, местами -27,-32, по юго-западу, югу и Прибайкалью до -7.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -18,-20.
В Бурятии температура опускалась до -44
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