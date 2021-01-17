Актёр Чимит Дондоков: «Доржи Банзаров открыл Европе глаза на нашу культуру»













Валентина Бадмажапова





Актёр Буряад театра Чимит Дондоков написал пьесу о Доржи Банзарове и исполнит главную и единственную роль в моноспектале «Дорж». О пьесе, Доржи Банзарове и своём первом моноспектакле Чимит Дондоков рассказал в интервью.«Дорж» - это вторая пьеса актёра Буряад театра Чимита Дондокова. В 2019 году он участвовал в творческой лаборатории «Шэнэ буряад зужэг. Современная бурятская драматургия». Тогда артист написал пьесу « Можно ли убить Вашего козла» под руководством известного российского драматурга Вячеслава Дурненкова. Мысли о написании новой пьесы не покидали Чимита, а в августе этого года режиссёр Олег Юмов предложил попробовать написать о Доржи Банзарове.- Я провёл в библиотеке три месяца. Только в ноябре закончил. Изучал научно-исследовательские труды о Доржи Банзарове. Что мы знаем о нем? Нам в школе говорили, что он первый бурятский учёный, что в Казани учился. Но когда я прочитал труды, его письма, я столько нового для себя открыл, - рассказывает Чимит Дондоков.Хотя написание пьесы далось не так легко, признаётся автор. Чимит Дондоков несколько раз начинал заново, удалял текст и снова начинал. Долго работал над переводом с хоринского диалекта на сартульский:- Мы долго редактировали с нашей актрисой Ольгой Ранжиловой-Ломбоевой, она родом из Джиды, и с помощником режиссёра и диктором синхронного перевода Дабацу Ринчиндоржиевной Юндуновой на сартульский диалект. Местами даже смысл меняется. Но мы решили, что так будет правильно, ведь Доржи Банзаров родился в селе Нижний Ичётуй в Джидинском районе.В результате получилась пьеса-одноактовка, делится артист. А сам спектакль будет длиться полтора часа.- Я не мог себе позволить неточностей в тексте. В художественный текст вплетены исторические факты. Это большая ответственность писать о таком человеке, - делится своими мыслями автор пьесы.О судьбе Доржи Банзарова можно снять настоящий детектив, считает Чимит Дондоков. История жизни первого бурятского учёного полна тайн и открытий.- Мощный характер у него был, боевой. Когда я читал его переписки с Бестужевым или учеными с Петербурга, я был поражён.Доржи Банзаров был первым бурятским ученым, монголоведом и полиглотом, чиновником по особо важным делам при генерал-губернаторе Восточной Сибири и член-корреспондентом Сибирского отдела Русского географического общества.- В то время для западного мира буряты были дикарями. Про Доржи Банзарова писали, что он «подобен чернокожему африканцу, одетому во фрак». Но он открыл Европе глаза на нашу культуру. Его работа «Чёрная вера или шаманизм» всколыхнула весь западный мир. Он же столько трудов написал, полиглотом был, владел французским, китайским, турецким, монгольским, тибетским языками и не только, - рассказывает Чимит Дондоков.«Воин науки» - так называет Доржи Банзарова режиссёр спектакля «Дорж» Олег Юмов. Первый бурятский учёный, действительно, всю жизнь боролся и пытался что-то доказать, прежде всего , себе, считает Чимит Дондоков:- Он всегда достигал своей цели, никогда не сдавался, несмотря на непонимание общества и предрассудки. Это достойно огромного уважения.С не менее воинственным настроем Чимит Дондоков готовится к своему первому моноспектаклю.- Никто не поможет ,если облажался. Это вызов самому себе. Смогу ли я или сил не хватит? Надо и характер передать, и внимание зрителя держать полтора часа. Я рад, что работаю с Олегом Юмовым. Мне с ним очень интересно и комфортно,- рассказывает артист.Помогать ему на сцене будет артист театра и музыкант Дахалэ Жамбалов. Музыку к спектаклю написала Сойжин Жамбалова. В постановке будет использована анимация, сделанная Сергеем Степановым, эскизы, каллиграфия от Аси Лыгденовой.- В спектакле буде много музыки: моноспектакль – мьюзикл получается. Мне нравится, что я поработал над этим спектаклем, как автор пьесы, как актёр и как певец. Для меня всё это важно и интересно, - подытожил Чимит Дондоков.Чимит Дондоков родом из села Ульдурга Еравнинского района, выпускник целевой бурятской студии Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. На данный момент учится на 3 курсе вокального отделения Колледжа искусств имени П.И. Чайковского, работает актёром в Бурятском драматическом театре.Прямая трансляция моноспектакля «Дорж» из зрительного зала состоится 20 января. Запись будет доступна к просмотру в течение 5 дней до 25 января включительно.