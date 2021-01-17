В Улан-Удэ устраняют последствия снегопада

С пятницы, 15 января, в столице Бурятии продолжается обильный снегопад. Городские коммунальные службы очищают и подсыпают самые напряжённые участки дорожного движения, но основная и объёмная работа начинается с четырёх утра. За три дня на городских дорогах высыпано уже свыше 1,5 тысячи тонн песка, вместе со спецтехникой ежедневно работает от 80 до 140 дворников, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ. В комитете заверяют, что работа ведётся «круглосуточно и оперативно».
14-15 января на городских дорогах работали пять грейдеров, семь тракторов-щёток, роторный и лаповые снегопогрузчики, восемь пескоразрабрасывающих машин, 141 дворник. На дороги высыпано свыше 200 тонн песчано-гравийной смеси.
15-16 января дежурство несли 15 пескоразбрасывающих машин, два грейдера, три трактора-щётки, роторный и лаповые снегопогрузчики, 84 дворника. На дороги высыпано свыше 800 тонн песчано-гравийной смеси
С 16 января по настоящее время магистрали и улицы очищают четыре грейдера, семь тракторов-щеток, подсыпку выполнили 15 пескоразбрасывающих машин, погрузку снега вели роторный и лаповые снегопогрузчики, также работают 84 дворника. На дорогах пока что высыпано 500 тонн песчано-гравийной смеси.
Диспетчеры комбината по благоустройству заявляют, что «оперативно справляются» со всеми поступающими заявками от мастеров участков, ГИБДД, районных администраций и коммунальных служб. Количество заявок не превышает обычные значения.
Водители пескоразбрасывающих машин передают, что во время обильного снегопада подсыпанная дорога быстро заносится снегом. Также в комбинате по благоустройству заявили, что большинство ДТП произошло из-за того, что водители сами превышали скоростной режим.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева, на скользкой дороге произошло ДТП, вызвавшее огромную пробку.
Справка:
Диспетчерская комбината по благоустройству работает в круглосуточном режиме по тел. 44-46-77