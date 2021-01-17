В акции приняли участие дети
В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники вместе с учениками Вознесеновской средней школы провели акцию «Сбавь скорость!!!». Участники акции вышли на дороги района, где проводили профилактические беседы с водителями, рассказали в УГИБДД по Бурятии.
Вместе с юными помощниками госавтоинспекторы обратились к водителям с просьбой быть предельно осторожными, если вблизи проезжей части заметят ребёнка.
Школьники вручили водителям памятки с напоминанием о необходимости быть бдительными и осторожными на дороге при неблагоприятных дорожных условиях, соблюдать скоростной режим, снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и детским учреждениям.
Акция «Сбавь скорость!» прошла в Бурятии
Общество, Фото:
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