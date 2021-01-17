Акция «Сбавь скорость!» прошла в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В акции приняли участие дети



В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники вместе с учениками Вознесеновской средней школы провели акцию «Сбавь скорость!!!». Участники акции вышли на дороги района, где проводили профилактические беседы с водителями, рассказали в УГИБДД по Бурятии.



Вместе с юными помощниками госавтоинспекторы обратились к водителям с просьбой быть предельно осторожными, если вблизи проезжей части заметят ребёнка.



Школьники вручили водителям памятки с напоминанием о необходимости быть бдительными и осторожными на дороге при неблагоприятных дорожных условиях, соблюдать скоростной режим, снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и детским учреждениям.

