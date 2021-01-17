Бурятская борица едва не травмировалась в Долине привидений

Ирина Ологонова поскользнулась несколько раз при восхождении
Титулованная бурятская борица Ирина Ологонова находится сейчас в Крыму. Судя по тому, что фотографии оттуда выкладывают и другие члены сборной России, там проходят тренировочные сборы. Накануне на своей странице Ирина рассказала о восхождении на гору в Долине привидений. По её словам, в целом всё прошло нормально, за исключением маленьких инцидентов.
- Поскользнулась три раза, из них два раза одной и той же рукой в колючку (больновато) и третий раз чуть без колена не осталась, - поделилась борица.
Она оценила совершённое восхождение как «хорошую» нагрузку и заявила, что довольна.
Долина привидений в Крыму – популярный у туристов горный маршрут. Такое необычное название появилось благодаря каменным изваяниям причудливых форм, образовавшимся в результате воздействия природных стихий. В долине находятся каменные столбы различных размеров. Здесь их насчитывается более сотни. Эти фигуры напоминают людей, животных, птиц, разнообразные предметы. Причём на протяжении светового дня, когда меняется освещение в долине, одна и та же природная скульптура в разное время напоминает разные образы. Долина привидений известна ещё тем, что тут снимались фрагменты фильма «Кавказская пленница». Здесь находится знаменитый камень, на котором исполняла песню Наталья Варлей. Также здесь растёт «Орех Никулина», с которого он упал во время съёмок.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в сентябре 2020 года Ирина Ологонова завоевала серебро чемпионата России, уступив в финале ещё одной бурятской борице Веронике Чумиковой. После турнира Ирина заявила, что серебром довольна, а «победы ещё будут».
Ологонова имеет три медали чемпионатов Европы: бронзу 2014 года, золото 2016-го и серебро-2018. Трижды завоёвывала серебряные медали чемпионатов мира – в 2014, 2015 и 2016 годах.
На чемпионате мира-2016, который проходил в Будапеште, Ирина повредила колено. Несмотря на травму, она борица дошла до финала, где завоевала третье серебро чемпионатов мира. Затем спортсменке провели операцию на коленном суставе. Ирина вынуждена была пропустить ряд стартов, в том числе очередной чемпионат России и, соответственно, чемпионат мира.
Бурятская борица едва не травмировалась в Долине привидений
Общество, Фото:
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