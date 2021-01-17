В Бурятии стало меньше смертей среди больных коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью ковидом остаётся стабильной
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 17 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 28 469. Из них 54% (15 283) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили у 153 человек. Ситуация остаётся стабильной: для сравнения, днём ранее было 154 заражённых, до этого +156, +153, +150, +151, +149, +148 и т.д.
Из 153 новых случаев коронавируса 109 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
За всё время выздоровели 25 780 пациентов, или 90,5%. В том числе накануне вылечились 150 человек.
Смертность в последние дни снизилась. Хотя летальные исходы по-прежнему фиксируют ежедневно, их число сократилось до минимума. Накануне умер один больной коронавирус, днём ранее – также один. За всё время коронавирус унёс жизни 634 пациентов.
Сегодня в стационарах республики лежат 1190 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 850. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 25).
Занятость коечного фонда составляет 59%.
Также амбулаторное лечение проходят 865 пациентов с COVID-19, наблюдается 1947 человек.
Круг контактных лиц составляет 2424 человек.
На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 263 обращения по вопросам, связанным с COVID-19 (за всё время– 107 284 обращений). Операторы на многоканальном телефоне «горячей линии» работают круглосуточно.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии из-за пандемии отменили крещенские купания.
На днях от глав районов потребовали не снижать уровень контроля за соблюдением антиковидных мер. Зафиксировано ноль ковидных нарушений в некоторых районах, при том, что там по-прежнему выявляют новых заболевших.
ВСГУТУ возвращается к очному обучению.
В столице Бурятии продолжаются ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. За всё время выявлено 196 нарушений масочного режима.
Недавно нарушения масочного режима зафиксировали на рынке «Тумэр морин», в магазине «Золотое время» в ТРЦ «People's Park», магазине «Большая рыбалка».
В Бурятии стало меньше смертей среди больных коронавирусом
Общество, Фото:
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