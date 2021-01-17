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Жителям Бурятии напомнили о штрафах за выброс снега на дорогу

Жителям Бурятии напомнили о штрафах за выброс снега на дорогу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снежные кучи могут стать помехой для транспорта

Выброс снега на проезжую часть грозит штрафами, напомнила Госавтоинспекция. Предупреждение для жителей и частных организаций приводит группа «Закамна-инфо».

Выброс снежных куч на проезжую часть создаёт опасность для движения транспортных средств.

За подобное предусмотрена административная ответственность по ст.12.33 КоАП РФ. Административный штраф составляет:

- на граждан в размере от 5 до 10 тыс.руб.,
- на должностных лиц – 25 тыс. руб.,
- на юридических лиц – 300 тыс. руб.

Жителей Бурятии призывают не сбрасывать снег на проезжую часть, не создавать помеху движению транспорта.

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