Жителям Бурятии напомнили о штрафах за выброс снега на дорогу

Снежные кучи могут стать помехой для транспорта



Выброс снега на проезжую часть грозит штрафами, напомнила Госавтоинспекция. Предупреждение для жителей и частных организаций приводит группа «Закамна-инфо».



Выброс снежных куч на проезжую часть создаёт опасность для движения транспортных средств.



За подобное предусмотрена административная ответственность по ст.12.33 КоАП РФ. Административный штраф составляет:



- на граждан в размере от 5 до 10 тыс.руб.,

- на должностных лиц – 25 тыс. руб.,

- на юридических лиц – 300 тыс. руб.



Жителей Бурятии призывают не сбрасывать снег на проезжую часть, не создавать помеху движению транспорта.



