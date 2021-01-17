Звание присвоено Анатолию Цаганову
Известный в Бурятии спорторганизатор, заслуженный работник физической культуры России, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени Анатолий Цаганов получил звание почётного гражданина Джидинского района.
В федерации спортивной борьбы Бурятии сообщили, что решение о присвоении звания было принято на сессии райсовета Джидинского района в декабре 2020 года.
Анатолий Цаганов начинал с того, чтобы был тренером по вольной борьбе. 15 лет руководил спортивным комитетом Джидинского района. ИД «Буряад Унэн» отмечало, что при Анатолии Цаганове физкультура и спорт в районе стали поистине массовым явлением. Тогда, по самым скромным подсчётам, каждый четвертый джидинец вёл здоровый образ жизни. Первым из сельских спортивных руководителей республики ввёл в практику выезд борцов-сельчан за границу. В советские годы он организовывал выезды бурятских борцов в Монголию, Китай (Внутреннюю Монголию), Румынию, Болгарию.
Известный спорторганизатор стал почётным гражданином Джидинского района
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 17.01.2021
В республике сохранится снежная погода
Александр Агафонов 1,5 км нёс на себе замёрзшего мужчину
Имущество стояло в ограде дома
Окунёмся в историю с помощью фотографий Сергея Тарасенко
Песню слушателям Авторского радио представляла автор слов
Из-за поломки самолёта ребёнок временно находился в Сургуте
Воришку поймали за руку
«Налог на воздух ещё введите», - возмущаются люди
Пьяного водителя задержали за час до боя курантов
За сутки выявили ещё 154 больных COVID-19
Вора вычислили по камерам видеонаблюдения
С помощью фотографий Сергея Тарасенко можно увидеть, как в Улан-Удэ разрушается дом купца Титова
Спортсмен Михаил Асташов, родившийся без рук и ног, рассказал о травле, детдоме и своей мечте
В Улан-Удэ днём до -10
Общество, 15.01.2021
Представители Иволгинского дацана рассказали о программе празднования нового года