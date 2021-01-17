Известный спорторганизатор стал почётным гражданином Джидинского района

Звание присвоено Анатолию Цаганову



Известный в Бурятии спорторганизатор, заслуженный работник физической культуры России, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени Анатолий Цаганов получил звание почётного гражданина Джидинского района.



В федерации спортивной борьбы Бурятии сообщили, что решение о присвоении звания было принято на сессии райсовета Джидинского района в декабре 2020 года.



Анатолий Цаганов начинал с того, чтобы был тренером по вольной борьбе. 15 лет руководил спортивным комитетом Джидинского района. ИД «Буряад Унэн» отмечало, что при Анатолии Цаганове физкультура и спорт в районе стали поистине массовым явлением. Тогда, по самым скромным подсчётам, каждый четвертый джидинец вёл здоровый образ жизни. Первым из сельских спортивных руководителей республики ввёл в практику выезд борцов-сельчан за границу. В советские годы он организовывал выезды бурятских борцов в Монголию, Китай (Внутреннюю Монголию), Румынию, Болгарию.

