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Известный спорторганизатор стал почётным гражданином Джидинского района

Известный спорторганизатор стал почётным гражданином Джидинского района
Общество,  Фото:pixabay.com
Звание присвоено Анатолию Цаганову

Известный в Бурятии спорторганизатор, заслуженный работник физической культуры России, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени Анатолий Цаганов получил звание почётного гражданина Джидинского района.

В федерации спортивной борьбы Бурятии сообщили, что решение о присвоении звания было принято на сессии райсовета Джидинского района в декабре 2020 года.

Анатолий Цаганов начинал с того, чтобы был тренером по вольной борьбе. 15 лет руководил спортивным комитетом Джидинского района. ИД «Буряад Унэн» отмечало, что при Анатолии Цаганове физкультура и спорт в районе стали поистине массовым явлением. Тогда, по самым скромным подсчётам, каждый четвертый джидинец вёл здоровый образ жизни. Первым из сельских спортивных руководителей республики ввёл в практику выезд борцов-сельчан за границу. В советские годы он организовывал выезды бурятских борцов в Монголию, Китай (Внутреннюю Монголию), Румынию, Болгарию.
спорт вольная борьба Джидинский район
 
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