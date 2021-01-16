В Бурятии полицейский спас замерзающую в метель пару





Вечером 15 января женщине, проживающей в местности Недоростково Баргузинского района Бурятии, позвонил супруг, который утром уехал в районный центр за продуктами. Мужчина сообщил, что почти добрался до дома, и ему осталось преодолеть пешком около шести километров. Испугавшись за супруга, она вышла ему навстречу.Только спустя несколько часов она, увидев небольшой костёр, нашла замерзающего мужа. Из-за длительного пребывания на холоде мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Отогрев телефон, женщина позвонила на телефон «112».- Не теряя ни минуты, на место выехал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Баргузинскому району капитан полиции Александр Агафонов. В условиях морозной ночи и метели полицейский отыскал семейную пару. Оценив состояние мужчины, капитан полиции Александр Агафонов сообщил на телефон экстренной службы, что будет самостоятельно выносить пострадавшего, которому нужна срочная госпитализация, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Около полутора километров полицейский нёс на себе мужчину, пока не передал его прибывшим сотрудникам 1-го Баргузинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. Пожарные доставили мужчину с признаками обморожения конечностей в больницу.За проявленный профессионализм и решительность в экстренной ситуации полицейский будет поощрён правами министра внутренних дел по Бурятии.