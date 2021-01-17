В Бурятии днём до -29

В республике сохранится снежная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и центру ночью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -24, -29, местами -14, -19, по юго-западу и северу до -39, днём -14, -19, местами -24, -29 градусов.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -17, -19, днём 14-16.

