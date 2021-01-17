В республике сохранится снежная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и центру ночью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -24, -29, местами -14, -19, по юго-западу и северу до -39, днём -14, -19, местами -24, -29 градусов.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -17, -19, днём 14-16.
В Бурятии днём до -29
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Александр Агафонов 1,5 км нёс на себе замёрзшего мужчину
Имущество стояло в ограде дома
Окунёмся в историю с помощью фотографий Сергея Тарасенко
Песню слушателям Авторского радио представляла автор слов
Из-за поломки самолёта ребёнок временно находился в Сургуте
Воришку поймали за руку
«Налог на воздух ещё введите», - возмущаются люди
Пьяного водителя задержали за час до боя курантов
За сутки выявили ещё 154 больных COVID-19
Вора вычислили по камерам видеонаблюдения
С помощью фотографий Сергея Тарасенко можно увидеть, как в Улан-Удэ разрушается дом купца Титова
Спортсмен Михаил Асташов, родившийся без рук и ног, рассказал о травле, детдоме и своей мечте
В Улан-Удэ днём до -10
Общество, 15.01.2021
Представители Иволгинского дацана рассказали о программе празднования нового года
Общество, 15.01.2021
Правительство региона разрешило проведение спектаклей и концертов