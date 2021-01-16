Имущество стояло в ограде дома
В полицию Иволгинского района Бурятии обратилась жительница села Каленово с заявлением о краже из ограды её дома. Кто-то стащил три металлические печи и лебёдки от грузового автомобиля. Ущерб составил 37 900 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска задержан 19-летний неработающий ранее судимый односельчанин, который проживает на одной улице с потерпевшей.
Похищенное имущество изъято.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у соседки вещей почти на 38 тысяч
Общество, Фото:
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