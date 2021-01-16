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Житель Бурятии украл у соседки вещей почти на 38 тысяч

Житель Бурятии украл у соседки вещей почти на 38 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Имущество стояло в ограде дома

В полицию Иволгинского района Бурятии обратилась жительница села Каленово с заявлением о краже из ограды её дома. Кто-то стащил три металлические печи и лебёдки от грузового автомобиля. Ущерб составил 37 900 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска задержан 19-летний неработающий ранее судимый односельчанин, который проживает на одной улице с потерпевшей.

Похищенное имущество изъято.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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