Житель Бурятии украл у соседки вещей почти на 38 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Имущество стояло в ограде дома



В полицию Иволгинского района Бурятии обратилась жительница села Каленово с заявлением о краже из ограды её дома. Кто-то стащил три металлические печи и лебёдки от грузового автомобиля. Ущерб составил 37 900 рублей.



Сотрудниками уголовного розыска задержан 19-летний неработающий ранее судимый односельчанин, который проживает на одной улице с потерпевшей.



Похищенное имущество изъято.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

