Воришку поймали за руку
15 января инспектор мобильного взвода в составе роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Улан-Удэ лейтенант полиции Александр Суворов, находясь в отпуске, ехал с сыном в маршрутном автобусе.
При выходе из маршрутки полицейский почувствовал подозрительное движение в области кармана куртки, где лежал сотовый телефон. Лейтенант полиции Александр Суворов схватил за руку преступника и задержал его. В последующем полицейский передал подозреваемого прибывшим на место происшествия коллегам. Карманником оказался 25-летний горожанин.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ карманник пытался украсть телефон у полицейского
Общество, Фото:
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