В Улан-Удэ карманник пытался украсть телефон у полицейского

Воришку поймали за руку



15 января инспектор мобильного взвода в составе роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Улан-Удэ лейтенант полиции Александр Суворов, находясь в отпуске, ехал с сыном в маршрутном автобусе.



При выходе из маршрутки полицейский почувствовал подозрительное движение в области кармана куртки, где лежал сотовый телефон. Лейтенант полиции Александр Суворов схватил за руку преступника и задержал его. В последующем полицейский передал подозреваемого прибывшим на место происшествия коллегам. Карманником оказался 25-летний горожанин.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

