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Улан-удэнец встретил Новый год в патрульном автомобиле

Улан-удэнец встретил Новый год в патрульном автомобиле
Общество,  Фото:ГИБДД по Бурятии
Пьяного водителя задержали за семь минут до боя курантов

Последним пьяным водителем, задержанным в 2020 году, стал 62-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-21043». Автомобиль нарушителя был остановлен на улице Заиграевская в Улан-Удэ 31 декабря в 22:53.

Мужчина встретил 2021 год в патрульном автомобиле ДПС в компании сотрудников ГИБДД, которые оформляли его по ст. 12.8 КРФ об АП.

Ещё одним нарушителем, отметившим праздник в отделе полиции, стал 41-летний житель Тарбагатайского района Бурятии. Около пяти часов вечера он был задержан на улице Шевченко в Улан-Удэ. В ходе проверки выяснилось, что водитель автомобиля «ВАЗ-2121» не имеет права управления транспортным средством и находится за рулём в состоянии опьянения.

- Подозрения сотрудников ГИБДД подтвердились, результат освидетельствования составил 1.00 мг/л. Автомобиль нарушителя был помещён на штрафстоянку, а новогоднюю ночь он провёл в отделе полиции. 1 января состоялся суд, по решению которого мужчине было назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Таким образом, его новогодние праздники прошли в изоляторе временного содержания, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

А вот первыми нарушителями 2021 года стали молодые люди 28-ми, 25-ти и 21-го года, которые были задержаны сотрудниками ГИБДД около 2:30 новогодней ночи в Улан-Удэ, Джидинском и Хоринском районах.

Последнее ДТП 2020 года было зарегистрировано 31 декабря в 21:30 в 140 квартале Улан-Удэ. Водитель автомобиля «Тойота Марк-2» совершил наезд на стоящее транспортное средство «Хонда Одиссей» и скрылся с места аварии. После новогодних праздников нарушитель был задержан и привлечён к административной ответственности. Первым зарегистрированным ДТП 2021 года стало столкновение автомашин «Хонда Фит» и «Мазда Атенза» в 1:10 новогодней ночи на улице Ербанова.

Всего в 2020 году на дорогах Бурятии сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами свыше 7000 водителей с признаками опьянения, из них 1382 нарушителя отказались от прохождения освидетельствования, а 1315 - повторно сели за руль в нетрезвом виде.

ГИБДД ПДД
 
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