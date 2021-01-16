Улан-удэнец украл в магазине восемь плиток шоколада

Общество, Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии

Вора вычислили по камерам видеонаблюдения



Накануне в продуктовом магазине на улице Буйко в Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. К месту вызова незамедлительно направилась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.



Прибывший наряд Росгвардии и сотрудники службы безопасности на выходе из магазина задержали мужчину, у которого за пазухой было обнаружено украденное – восемь плиток шоколада.



В ходе просмотра видеоматериалов системы наблюдения работники магазина заметили, что один из покупателей незаметно складывает сладости за пазуху.



Задержанным оказался ранее судимый 30-летний улан-удэнец, он был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

