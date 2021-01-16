Вора вычислили по камерам видеонаблюдения
Накануне в продуктовом магазине на улице Буйко в Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. К месту вызова незамедлительно направилась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Прибывший наряд Росгвардии и сотрудники службы безопасности на выходе из магазина задержали мужчину, у которого за пазухой было обнаружено украденное – восемь плиток шоколада.
В ходе просмотра видеоматериалов системы наблюдения работники магазина заметили, что один из покупателей незаметно складывает сладости за пазуху.
Задержанным оказался ранее судимый 30-летний улан-удэнец, он был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Улан-удэнец украл в магазине восемь плиток шоколада
Общество, Фото:
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