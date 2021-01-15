В Бурятии посвятили стихотворение отставке правительства

Бурятский режиссёр и поэт-сатирик, известный своими необычными произведениями, Юрий Ботоев вновь рассуждает на актуальную тему рифмами. На этот раз Юрий Ботоев разместил на своих страницах небольшое стихотворение про отставку правительства Бурятии.
«Всё правительство – в отставку!
Блин, а в кадрах – дефицит.
Кто-то был видать пиявкой,
Кто-то хитрый паразит.
Где найти кристально чистых?
С этим в обществе – беда!
Лишь бы Зверев не в министры,
Остальное – ерунда!»
В комментариях Ботоев поделился, что подумывает переделать две последние строки следующим образом:
«Может, Зверева в министры,
А в Госдуму - Джигурда?»
Как сообщал «Байкал Daily», не так давно Юрий написал стихотворение, посвящённое «королю гламуру» Сергею Звереву и его решению баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии.
Как сообщал «Байкал Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства республики в полном составе. Анонсированы также структурные изменения. Пока неизвестно, останется ли кто-нибудь из прежних министров и зампредов правительства в новом составе.