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В Бурятии ожидаются метели

В Бурятии ожидаются метели
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём до -10

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января по республике облачно, на большей части территории небольшой снег, по Прибайкалью и центру до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. По Байкалу слабые метели.

Температура ночью -21,-26, местами -11,-16, по юго-западу и северу до -31, -36, днём -13, -18, местами -6, -11, по северной половине местами -22, -27.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы до 17 м/с, позёмка. Температура ночью -15, -17, днём -8, -10.
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