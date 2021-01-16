В Бурятии ожидаются метели

В Улан-Удэ днём до -10



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января по республике облачно, на большей части территории небольшой снег, по Прибайкалью и центру до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. По Байкалу слабые метели.



Температура ночью -21,-26, местами -11,-16, по юго-западу и северу до -31, -36, днём -13, -18, местами -6, -11, по северной половине местами -22, -27.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы до 17 м/с, позёмка. Температура ночью -15, -17, днём -8, -10.

