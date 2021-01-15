 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 января

14 января

Популярное

Театрального режиссёра поразила ненависть улан-удэнцев к собакам

Театрального режиссёра поразила ненависть улан-удэнцев к собакам
Общество, 
Сергей Левицкий говорит, что с ужасом следит за дискуссиями по поводу собак

Художественный руководитель Русского драмтеатра им. Бестужева Сергей Левицкий на своей странице в Facebook опубликовал большое обращение к жителям Бурятии по поводу нападения собак. Он также рассказал о том, что его жену чуть не разорвала стая собак, и ей чудом удалось спастись.

- С ужасом слежу за тем, какая дискуссия разворачивается в Бурятии на фоне темы бездомных собак. Безусловно, последние трагедии с пострадавшими детьми и подростками от бездомных стай собак - это чудовищно. Я, признаюсь, сам до ужаса боюсь собак на улицах, меня кусали. Мою жену чуть не разорвала стая собак, ей чудом удалось спастись и после пришлось пройти 40 дней терапии. И даже всё это не заставит меня призывать убивать поголовно животных, - написал Сергей Левицкий.

Режиссёра поражает жестокость жителей республики.

- Я читаю комментарии на разных интернет-платформах, и волосы дыбом встают! Столько жестокости, ненависти, «пены на губах». Люди! Если вашего ребенка избили или, не приведи Бог, убили на улице какие-то малолетние отморозки, значит ли это, что нужно перестрелять всех пьяниц, наркоманов и просто вставших на неверный путь людей? Так, к чему сеять эту ненависть и призывать к массовым убийствам животных? Чем же мы тогда отличаемся от хищников?

Художественный руководитель Русского драмтеатра отметил, что проблема существует не только в нашем городе, но и по всей стране:

- Эта проблема ни сегодня возникла, и не только в нашем городе и нашей стране. Но пути её решения в цивилизованных странах давно существуют, и решение это - комплексное.

Сергей, изучив некоторые документы, привёл пример решения данной проблемы и призвал к комплексным действиям. Режиссёр закончил своё обращение стихотворением «хоть и не самого сильного поэта, но зато милосердного и доброго человека» Эдуарда Асадова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ начали предпринимать активные действия по борьбе после нападений собак на 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика.

Количество бригад по отлову собак с понедельника после заключения дополнительных контрактов будет увеличено до 17-ти. Сейчас работает шесть бригад. Кроме того, ежедневно проводятся рейды по домам владельцев собак. Всего с 24 декабря пройдено 3058 домовладений, составлено 75 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1186 требований на явку.

Для микрорайона Забайкальский, где произошли страшные нападения собак, выделили школьные автобусы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января четыре собаки напали на 11-летнего мальчика в районе Первое поле в Забайкальском. Собаки сильно искусали ребёнка, у него раны с головы до ног. Этой ночью мальчика транспортировали из Улан-Удэ в Москву для дальнейшего лечения. В тот же день группы отлова поймали в Забайкальском трёх собак со следами крови – предположительно, тех самых, что напали на ребёнка. Сегодня было заявлено, что, вероятно, поймали четвёртую собаку, искусавшего мальчика.

В том же Забайкальском в конце декабря собаки (предположительно, домашние) едва не разорвали 20-летнюю девушку. У неё сильно обезображено лицо, множественные укусы по всему телу. Девушка также лечится в столице России.



собаки Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Театрального режиссёра поразила ненависть улан-удэнцев к собакам
Театрального режиссёра поразила ненависть улан-удэнцев к собакам
Общество, 15.01.2021
Сергей Левицкий говорит, что с ужасом следит за дискуссиями по поводу собак
В Улан-Удэ выделили школьные автобусы для посёлка с собаками
В Улан-Удэ выделили школьные автобусы для посёлка с собаками
Общество, 15.01.2021
Ученики из Забайкальского теперь будут добираться до школы на автобусах
В Бурятии снова появятся льготные авиабилеты
В Бурятии снова появятся льготные авиабилеты
Общество, 15.01.2021
На субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток выделили пять миллиардов
В выходные в Бурятии ожидается непогода
В выходные в Бурятии ожидается непогода
Общество, 15.01.2021
Порывы ветра будут достигать 17 м/с
Над Иркутской областью взорвался метеорит
Над Иркутской областью взорвался метеорит
Общество, 15.01.2021
Момент падения метеорита зафиксировали видеорегистраторы
Бурятские следовали подарили детям кухонный комбайн
Бурятские следовали подарили детям кухонный комбайн
Общество, 15.01.2021
Дети из дома-интерната уже решили приготовить большой пирог
Служба крови Бурятии получила благодарность президента
Служба крови Бурятии получила благодарность президента
Общество, 15.01.2021
В организованном станцией мероприятии поучаствовали около 700 доноров
Три тысячи жителей Бурятии поверили в налоговый фейк
Три тысячи жителей Бурятии поверили в налоговый фейк
Общество, 15.01.2021
Фейковую информацию распространяли в соцсетях и мессенджерах
В Бурятии школьники обратились к водителям
В Бурятии школьники обратились к водителям
Общество, 15.01.2021
Дети призвали взрослых обеспечить безопасность на дороге
В Улан-Удэ назвали количество наказанных пассажиров без масок
В Улан-Удэ назвали количество наказанных пассажиров без масок
Общество, 15.01.2021
За всё время на соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверили более 14 тысяч человек
В Улан-Удэ на массовой проверке водителей нашли нарушителей
В Улан-Удэ на массовой проверке водителей нашли нарушителей
Общество, 15.01.2021
Массовая проверка состоялась накануне
В микрорайон Улан-Удэ, где нападают собаки, станут чаще ходить автобусы
В микрорайон Улан-Удэ, где нападают собаки, станут чаще ходить автобусы
Общество, 15.01.2021
Также в Забайкальский пустили ещё один автобус
Алиса Жамбалова: «Дома бываю раз в году»
Алиса Жамбалова: «Дома бываю раз в году»
Общество, 15.01.2021
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова рассказала, как смогла пробиться в мировую элиту
В Иркутской области открыли пять ледовых переправ
В Иркутской области открыли пять ледовых переправ
Общество, 15.01.2021
Ледовые дороги появились на нескольких реках
Жители Бурятии скорбят по Борису Грачевскому
Жители Бурятии скорбят по Борису Грачевскому
Общество, 15.01.2021
Директор «Ералаша» скончался на 72-м году жизни  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^