Театрального режиссёра поразила ненависть улан-удэнцев к собакам

Сергей Левицкий говорит, что с ужасом следит за дискуссиями по поводу собак
Художественный руководитель Русского драмтеатра им. Бестужева Сергей Левицкий на своей странице в Facebook опубликовал большое обращение к жителям Бурятии по поводу нападения собак. Он также рассказал о том, что его жену чуть не разорвала стая собак, и ей чудом удалось спастись.
- С ужасом слежу за тем, какая дискуссия разворачивается в Бурятии на фоне темы бездомных собак. Безусловно, последние трагедии с пострадавшими детьми и подростками от бездомных стай собак - это чудовищно. Я, признаюсь, сам до ужаса боюсь собак на улицах, меня кусали. Мою жену чуть не разорвала стая собак, ей чудом удалось спастись и после пришлось пройти 40 дней терапии. И даже всё это не заставит меня призывать убивать поголовно животных, - написал Сергей Левицкий.
Режиссёра поражает жестокость жителей республики.
- Я читаю комментарии на разных интернет-платформах, и волосы дыбом встают! Столько жестокости, ненависти, «пены на губах». Люди! Если вашего ребенка избили или, не приведи Бог, убили на улице какие-то малолетние отморозки, значит ли это, что нужно перестрелять всех пьяниц, наркоманов и просто вставших на неверный путь людей? Так, к чему сеять эту ненависть и призывать к массовым убийствам животных? Чем же мы тогда отличаемся от хищников?
Художественный руководитель Русского драмтеатра отметил, что проблема существует не только в нашем городе, но и по всей стране:
- Эта проблема ни сегодня возникла, и не только в нашем городе и нашей стране. Но пути её решения в цивилизованных странах давно существуют, и решение это - комплексное.
Сергей, изучив некоторые документы, привёл пример решения данной проблемы и призвал к комплексным действиям. Режиссёр закончил своё обращение стихотворением «хоть и не самого сильного поэта, но зато милосердного и доброго человека» Эдуарда Асадова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ начали предпринимать активные действия по борьбе после нападений собак на 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика.
Количество бригад по отлову собак с понедельника после заключения дополнительных контрактов будет увеличено до 17-ти. Сейчас работает шесть бригад. Кроме того, ежедневно проводятся рейды по домам владельцев собак. Всего с 24 декабря пройдено 3058 домовладений, составлено 75 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1186 требований на явку.
Для микрорайона Забайкальский, где произошли страшные нападения собак, выделили школьные автобусы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января четыре собаки напали на 11-летнего мальчика в районе Первое поле в Забайкальском. Собаки сильно искусали ребёнка, у него раны с головы до ног. Этой ночью мальчика транспортировали из Улан-Удэ в Москву для дальнейшего лечения. В тот же день группы отлова поймали в Забайкальском трёх собак со следами крови – предположительно, тех самых, что напали на ребёнка. Сегодня было заявлено, что, вероятно, поймали четвёртую собаку, искусавшего мальчика.
В том же Забайкальском в конце декабря собаки (предположительно, домашние) едва не разорвали 20-летнюю девушку. У неё сильно обезображено лицо, множественные укусы по всему телу. Девушка также лечится в столице России.
Театрального режиссёра поразила ненависть улан-удэнцев к собакам
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