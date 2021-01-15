Соревнования проходили в рамках международного турнира по греко-римской борьбе
Спортсмены Иркутской области завоевали шесть медалей на открытом первенстве Новосибирской области в рамках проведения 42-го международного турнира по греко-римской борьбе, посвящённого памяти Героя труда Льва Максимова. Соревнования проходили с 8 по 10 января в Бердске и собрали 245 юношей до 18 лет из десяти субъектов РФ.
Участники первенства боролись за медали в 11 весовых категориях. В копилке Иркутской области – две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.
Золотые медали завоевали Давид Фрунзе из Усолья-Сибирского (весовая категория 42 кг) и Владимир Зудов из Братска (71 кг). Серебряным призёром в весе до 51 кг стал братчанин Игорь Клешнин. Бронзовые награды выиграли борцы Ангарска Мехравар Амонов (весовая категория 48 кг) и Степан Елецкий (110 кг), а также братчанин Данила Быков в весе 42 кг. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Борцы Иркутской области завоевали 6 медалей межрегионального первенства
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