Порывы ветра будут достигать 17 м/с
С 16 по 18 января в Бурятии ожидается усиление северо-западного ветра до 9-14 м/с, с порывами до 17 м/с. Временами снег. На дорогах города и республики снежные накаты, местами заносы.
- Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения, - сообщили в пресс-службе мэрии.
В выходные в Бурятии ожидается непогода
Общество, Фото:
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