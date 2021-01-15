В выходные в Бурятии ожидается непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы ветра будут достигать 17 м/с



С 16 по 18 января в Бурятии ожидается усиление северо-западного ветра до 9-14 м/с, с порывами до 17 м/с. Временами снег. На дорогах города и республики снежные накаты, местами заносы.



- Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения, - сообщили в пресс-службе мэрии.





