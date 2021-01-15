Празднование Сагаалгана состоится в Чите 12 февраля

Белый месяц отметят на центральной площади города



Сагаалган, открывающий Новый год по буддийскому календарю, начинается 12 февраля. В первый день Белого месяца в 14:00 в Чите состоится главное культурное мероприятие празднования. В этот день на центральной площади развернутся бурятские юрты с аутентичными интерьерами, будут работать выставка национальной одежды и ярмарки.



Праздничная программа откроется инсценировкой уникальной традиционной мистерии Цам, включающей древний обрядовый танец. Масштабный концерт в исполнении артистов государственных театров «Забайкальские узоры» и «Амар Сайн» позволит зрителям окунуться в атмосферу праздника, где традиционный бурятский ёхор будет сменяться русским хороводом, а известные песни прозвучат на русском и бурятском языках.



Кульминацией праздника станет приготовление гостями традиционного национального блюда и выступление звёзд бурятской эстрады. В мероприятии примут участие первые лица региона, представители национальных диаспор, входящих в ассамблею народов Забайкалья.



- По бурятским обычаям, в первый день Белого месяца принято почитать старших, посещать родных и близких. Мы предлагаем всем встретиться на главной площади столицы Забайкалья. Программа, которую мы готовим, будет отражать многонациональность нашего края и крепкую дружбу народов, его населяющих. 12 февраля – выходной день. Приглашаем вас погрузиться в самобытную культуру бурят, вместе отметить наступление восточного Нового года, - рассказал заместитель министра культуры Забайкальского края Дмитрий Дылыков.



Замминистра добавил, что при организации праздника большое внимание уделяется противоэпидемической безопасности зрителей и артистов, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.



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