Бурятские следовали подарили детям кухонный комбайн

Общество, Фото: СУ СКР по Бурятии

Дети из дома-интерната уже решили приготовить большой пирог



Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Бурятии сделали подарок для подшефного дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».



Здесь создан блок, где малыши в рамках развивающих программ принимают участие в кулинарных конкурсах и обучаются поварскому делу. По просьбе дирекции интерната следователи приобрели для кулинарного блока кухонный комбайн. В ближайшее время новая техника будет испробована в работе, дети при помощи комбайна собираются испечь самый большой и вкусный пирог.



- Учреждение пока продолжает работать в условиях изоляции, поэтому сотрудники не смогли навестить самих воспитанников, но передали для них подарок, - отметили в СУ СКР по Бурятии.

