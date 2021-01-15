Дети из дома-интерната уже решили приготовить большой пирог
Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Бурятии сделали подарок для подшефного дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».
Здесь создан блок, где малыши в рамках развивающих программ принимают участие в кулинарных конкурсах и обучаются поварскому делу. По просьбе дирекции интерната следователи приобрели для кулинарного блока кухонный комбайн. В ближайшее время новая техника будет испробована в работе, дети при помощи комбайна собираются испечь самый большой и вкусный пирог.
- Учреждение пока продолжает работать в условиях изоляции, поэтому сотрудники не смогли навестить самих воспитанников, но передали для них подарок, - отметили в СУ СКР по Бурятии.
Бурятские следовали подарили детям кухонный комбайн
Общество, Фото:
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