Служба крови Бурятии получила благодарность президента

В организованном станцией мероприятии поучаствовали около 700 доноров



С апреля по сентябрь 2020 года в Бурятии был организован цикл акций «Оставайся донором». В мероприятии поучаствовали около 700 доноров.



По итогам акции главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева, а также специалист по связям с общественностью Гунсыма Самбялова были отмечены благодарственными письмами президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

