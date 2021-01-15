В организованном станцией мероприятии поучаствовали около 700 доноров
С апреля по сентябрь 2020 года в Бурятии был организован цикл акций «Оставайся донором». В мероприятии поучаствовали около 700 доноров.
По итогам акции главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева, а также специалист по связям с общественностью Гунсыма Самбялова были отмечены благодарственными письмами президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.
Служба крови Бурятии получила благодарность президента
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети из дома-интерната уже решили приготовить большой пирог
В организованном станцией мероприятии поучаствовали около 700 доноров
Фейковую информацию распространяли в соцсетях и мессенджерах
Дети призвали взрослых обеспечить безопасность на дороге
За всё время на соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверили более 14 тысяч человек
Массовая проверка состоялась накануне
Также в Забайкальский пустили ещё один автобус
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова рассказала, как смогла пробиться в мировую элиту
Ледовые дороги появились на нескольких реках
Директор «Ералаша» скончался на 72-м году жизни
Уникальное природное явление здесь замечают не впервые за эту зиму
Автор названия получит книгу в подарок
Уличных собак просят «не беспокоить»
«Мы сделали это. Я не верю», - поделилась активистка
Валентину Протасову включили в списки сборной России по пулевой стрельбе