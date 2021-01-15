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Служба крови Бурятии получила благодарность президента

Служба крови Бурятии получила благодарность президента
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В организованном станцией мероприятии поучаствовали около 700 доноров

С апреля по сентябрь 2020 года в Бурятии был организован цикл акций «Оставайся донором». В мероприятии поучаствовали около 700 доноров.

По итогам акции главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева, а также специалист по связям с общественностью Гунсыма Самбялова были отмечены благодарственными письмами президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.
Донорство крови Путин президент России
 
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