Дети призвали взрослых обеспечить безопасность на дороге
В Кижингинском районе Бурятии активисты отряда юных инспекторов движения Центра детского творчества, школьники и сотрудники ГИБДД провели акцию «Научи ребёнка ПДД». Организаторы призвали взрослых обеспечить безопасность детей на дороге и быть для них примером.
С водителями были проведены беседы о безопасности юных участников дорожного движения. Автоинспекторы напомнили о необходимости снижения скорости при приближении к школам и детским садам. Также были разъяснены требования по безопасной перевозке детей и важности применения детских кресел, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Юные инспекторы движения отметили, что дети учатся поведению на дороге, глядя на взрослых.
- Неважно, водитель вы, пассажир или пешеход - вы должны быть примером для своего ребёнка. Покажите ему, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, расскажите о важности ношения светоотражателей и украсьте ими верхнюю одежду или школьный рюкзак, а во время поездок в автомобиле демонстрируйте пример законопослушного соблюдения ПДД и использования ремней безопасности, - посоветовали активисты отряда ЮИД.
Всем участникам акции школьники и автоинспекторы раздали тематические памятки и пожелали безопасных дорог.
В Бурятии школьники обратились к водителям
Общество, Фото:
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