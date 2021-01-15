Поощрение за добычу хищника достигнет 11 тысяч рублей
В Закаменском районе Бурятии участились случаи нападения волков на домашний скот. В процессе обсуждения проблемы регулирования численности хищников представителями администрации района и Бурприроднадзора было решено вынести на очередную сессию местного совета депутатов вопрос об увеличении поощрения за добычу волков на три тысячи рублей.
Ранее, увеличить выплаты вознаграждений за добытых волков решено было и правительством республики. Согласно внесению изменений в существующее ранее постановление, с 1 января сумма за добычу волков в Бурятии увеличилась на 3 тысячи и составляет на сегодняшний день 8 тысяч рублей. Таким образом, при утверждении вопроса о повышении советом депутатов района общая сумма за добычу волка для закаменских охотников составит 11 тысяч рублей.
Кроме того, нововведение ожидает закаменцев и после основного сезона, окончание которого приходится на 28 февраля. С марта планируется производить выдачу индивидуальных разрешений на регулирование численности хищных плотоядных, то есть назначать ответственного за отстрел волков внутри сельских поселений. Такую практику в районе вводят впервые и рассчитывают на то, что она станет более действенной в процессе регулирования численности волков.
Напомним, согласно зимне-маршрутному учёту, в Закаменском районе насчитывается 60-80 голов волка, за 2020 год было добыто 34 головы. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
В Закаменском районе Бурятии увеличат награду за волков
Общество, Фото:
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