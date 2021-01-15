Массовая проверка состоялась накануне
Сотрудники ГИБДД 14 января провели массовую проверку водителей на дорогах Улан-Удэ. Дополнительные экипажи ДПС были выставлены на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
В ходе мероприятий выявлено 16 административных правонарушений. Всего же сотрудники ГИБДД проверили свыше 130 транспортных средств.
Подобные профилактические мероприятия и рейды госавтоинспекторы проводят регулярно, напомнили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ на массовой проверке водителей нашли нарушителей
Общество, Фото:
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