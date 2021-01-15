Зимние фестивали и соревнования на Байкале пройдут по плану

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

О предстоящих мероприятиях рассказали в агентстве по туризму Иркутской области



С 22 по 24 февраля в Иркутской области во второй раз пройдёт фестиваль Olkhon Ice Fest (0+) – праздник культуры, творчества и спорта на льду Байкала. В 2020 году фестиваль занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» премии Russian Event Awards.



Центральным событием фестиваля станет международный конкурс ледовых скульпторов на тему «Трансформация мира», который начнётся за пять дней до открытия. На конкурс ледовых скульптур приезжают мастера из разных городов России и стран мира.



- Фестиваль Olkhon Ice Fest – это новые знакомства, эмоции и чудесные фотографии на фоне Байкала, это место, где красота природы искусно дополнена творением рук человека — каждая скульптура с любовью выполнена из чистейшего байкальского льда, это насыщенная программа, спортивные соревнования, согревающий таёжный чай и авторские сувениры ольхонских мастеров, – отметили в агентстве по туризму.



Также с 23 февраля по 8 марта пройдёт фестиваль с уже известным хэштегом для всех жителей Иркутской области #Живи_на_Байкале (0+). Посетителей ждут мастер-классы и ледовый городок с развлекательной инфраструктурой.



28 февраля состоится XVII Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» (0+). По версии Pavillon Books, он входит в двадцатку самых впечатляющих и экстремальных забегов планеты, по версии журнала Men’s Health – в пятёрку главных мировых гонок на выносливость.



На 8 марта запланировано проведение в Большом Голоустном хоккейного матча на льду Байкала Last Game on Lake Baikal (0+) с участием профессиональных хоккеистов со всего мира. Его инициатором выступает знаменитый российский хоккеист Вячеслав Фетисов.



Состоится и традиционная «Зимниада». На данный момент календарь фестиваля включает в себя 13 мероприятий, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

