Ледовые дороги появились на нескольких реках
В четверг, 14 января, в Иркутской области были введены в эксплуатацию пять ледовых переправ: четыре из них – в Тайшетском районе, одна - в Мамско-Чуйском районе.
На реке Бирюсе открыты ледовые дороги «Трёмино-Новотрёмино» грузоподъёмностью 30 тонн, «посёлок Иванов Мыс – Лесоучасток» - 35 тонн, «посёлок Мирный – Новобирюсинск» - 40 тонн, на реке Чуне – «Полинчет – Кондратьево» с допустимой нагрузкой 30 тонн.
В Мамско-Чуйском районе на реке Витим проведено освидетельствование переправы, оборудованной на 18 километре трассы «Тетеринск – посёлок Витимский». По ней разрешён проезд автомобильного транспорта весом не более 10 тонн.
- Режим работы ледовой переправы, порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров, а также скоростной режим устанавливаются эксплуатирующей организацией с учётом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лёд. Информация об этом размещается на соответствующих дорожных знаках и стендах. Границы переправы обозначаются ограничительными маркировочными вехами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Ежедневно утром и вечером производится замер толщины льда и даётся оценка его структуре. Во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъёмности регулярно производится расчистка проезжей части переправы от снега.
При передвижении по ледовым дорогам необходимо соблюдать правила движения: выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч.; перед выездом необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в автомобиле, приоткрыть двери.
На ледовой переправе запрещено останавливаться, нельзя допускать развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Перемещение автомобилей при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.
На переправе запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей, выезжать за оградительные вешки.
В Иркутской области открыли пять ледовых переправ
Общество, Фото:
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