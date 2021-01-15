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В Бурятии запечатлели зимнюю радугу

В Бурятии запечатлели зимнюю радугу
Общество,  Фото:предоставлено "Селенга-инфо"
Уникальное природное явление здесь замечают не впервые за эту зиму

1 января 2021 года жительница Селенгинского района Бурятии увидела зимнее гало – радугу возле солнца. Снимком она поделилась в группе «Селенга-инфо. 24/7».

Администраторы группы призывают сельчан присылать снимки природы, людей, животных, интересных мест, чтобы показать насколько ярок и колоритен район.

Отметим, что настоящей радуги зимой не увидеть. То, что запечатлено на фотографии – это природное явление под название гало. Зимой солнечные лучи преломляются не в капельках воды, как в настоящей радуге в тёплое время года, а в ледяных кристаллах. Чтобы появилось гало зимой, нужны три условия одновременно: высокая влажность воздуха, яркое солнце, сильный мороз.

Гало - редкое явление, оно встречается перед переменой погоды, перед понижением температуры, сильной метелью, перед потеплением.

Существует народная примета, связанная с зимней радугой. Считается, что человек, который её увидел, непременно будет очень счастлив, а удача будет сопутствовать ему во всех начинаниях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале зимы также в Селенгинском районе запечатлели гало из трёх солнц.

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