Уникальное природное явление здесь замечают не впервые за эту зиму
1 января 2021 года жительница Селенгинского района Бурятии увидела зимнее гало – радугу возле солнца. Снимком она поделилась в группе «Селенга-инфо. 24/7».
Администраторы группы призывают сельчан присылать снимки природы, людей, животных, интересных мест, чтобы показать насколько ярок и колоритен район.
Отметим, что настоящей радуги зимой не увидеть. То, что запечатлено на фотографии – это природное явление под название гало. Зимой солнечные лучи преломляются не в капельках воды, как в настоящей радуге в тёплое время года, а в ледяных кристаллах. Чтобы появилось гало зимой, нужны три условия одновременно: высокая влажность воздуха, яркое солнце, сильный мороз.
Гало - редкое явление, оно встречается перед переменой погоды, перед понижением температуры, сильной метелью, перед потеплением.
Существует народная примета, связанная с зимней радугой. Считается, что человек, который её увидел, непременно будет очень счастлив, а удача будет сопутствовать ему во всех начинаниях.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале зимы также в Селенгинском районе запечатлели гало из трёх солнц.
В Бурятии запечатлели зимнюю радугу
Общество, Фото:
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