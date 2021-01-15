Около 1500 семей Иркутской области переедут из аварийного жилья

На расселение направлено более 4 млрд рублей



В Иркутской области в 2021 году из аварийного жилья переедут около 1,5 тысячи семей. Из бюджетов всех уровней на эти цели будет направлено 4,2 млрд рублей. В 38 муниципальных образованиях планируется расселить 87,8 тыс. кв. метров жилья.



Всего же в Иркутской области 398,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, которое было признанно таким до 2017 года. Это 1071 дом, где проживают 22,7 тыс. человек. Губернатор региона Игорь Кобзев обратился к главам администраций с предложением увеличить объём расселяемого аварийного жилья.



- Министерство строительства Российской Федерации и правительство Иркутской области готовы перераспределить средства на расселение людей из аварийного жилья и выделить их раньше, чем планировалось, например, не в 2023, а в 2021 году. Муниципальным образованиям, которые готовы переселить больше людей, необходимо до 7 февраля обратиться в областной минстрой, – заявил Игорь Кобзев.



Переселение из аварийного жилья идёт по трём программам. Самой крупной является региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». По ней в этом году планируется переселить 1,1 тысячу семей из 17 муниципальных образований. Больше всего жителей переедут в новые дома и квартиры в Иркутске и Братске. Среди участников программы – Нижнеудинск, Бодайбо, Железногорск-Илимский, Байкальск, Ангарск, Шелехов, сёла Сосновый Бор Иркутского района, Тайтурка Усольского района.



Участниками подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в этом году является 21 муниципальное образование. Планируется переселить около 300 семей.



В подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» в этом году участвует одно муниципальное образование – город Усть-Кут. Там планируется переселить около 50 семей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

