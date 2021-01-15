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Волонтёр из Бурятии выиграла грант в семь миллионов

Волонтёр из Бурятии выиграла грант в семь миллионов
Общество,  Фото:страница Татьяны Черных
«Мы сделали это. Я не верю», - поделилась активистка

Жительница Бурятии Татьяна Черных выиграла президентский грант в размере семи млн рублей на реализацию проекта «Творчество в село - новые возможности».

Победители конкурса были определены 14 января на заседании координационного комитета, которое провёл первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Проект Татьяны Черных направлен на создание условий для творческого развития детей, проживающих в малых сёлах Бурятии.

Всего на конкурс было подано более 10 тысяч заявок. Победителями стали две тысячи проектов из всех регионов страны. Общая сумма поддержки составляет 4,2 млрд рублей. Стартовать поддержанные проекты смогут уже с 1 февраля.

Татьяна Черных на своей странице в Instagram радуется своей победе: «Мы сделали это. Я не верю».

- Фонд президентских грантов, мы благодарим вас за доверие и высокую оценку нашей заявки проекта «Творчество в село - новые возможности». Мы не подведём. На решения проблем на селе так нелегко найти денежные средства, а тут на 1,5 года финансирования, целых 1,5 года мы сможем давать детям возможность творчески развиваться, а для сельской молодежи сделаем крутейшую образовательную творческую смену! Я бесконечно рада. Всё не зря, – пишет активистка.

Как сообщал «Байкал-Daily», волонтёр из Бурятии Татьяна Черных в прошлом году получила самый большой грант фестиваля «Таврида-АРТ», который прошёл в Крыму - 1 160 000 рублей. Её грант рассчитан на реализацию проекта «Отправная точка», в рамках которого пройдут мастер-классы и тренинги для творческой молодёжи в онлайн и офлайн-форматах.

В 2020 году в Прибайкальском районе силами Татьяны Черных появился «ДоброДом».

В декабре 2019 года она участвовала в международном форуме добровольцев в Сочи. Татьяне удалось поговорить с президентом Владимиром Путиным. Ему девушка рассказала о тяжёлом положении дел в сельских клубах. Когда Татьяна озвучила личную просьбу – чтобы её дети смогли поучаствовать в Кремлёвской ёлке, она расплакалась. Тогда Татьяну успокоили сотрудники президентской пресс-службы и подруги. Позже девушка призналась, что перенервничала.



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