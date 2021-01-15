Валентину Протасову включили в списки сборной России по пулевой стрельбе
Наставника республиканской спортивной школы олимпийского резерва Бурятии Валентину Протасову включили в списки сборной России по пулевой стрельбе в качестве привлекаемого тренера основного состава юниорской сборной команды страны. Об этом сообщили в минспорта республики.
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Валентина Протасова – известная в России спортсменка, мастер спорта международного класса. Неоднократно становилась победителем и призёром российских и международных чемпионатов. Не раз выигрывала чемпионаты мира по пулевой стрельбе и стрельбе из арбалета.
Валентина за свой счёту открыла спортивную школу стрелковых видов спорта. Сейчас там занимается более 70 спортсменов. За два года ученики Валентины Протасовой занимали призовые места на городских, республиканских и межрегиональных соревнованиях.
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- Тренерскую деятельность спортсменки из Бурятии оценили на федеральном уровне. В конце 2019 года Валентину Протасову включили в состав исполкома федерации стрельбы из арбалета России. В этом году – доверили подготовку юниоров российской сборной по пулевой стрельбе, - заключили в министерстве.
Тренера из Бурятии позвали работать со сборной России
Общество, Фото:
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