В Иркутске спасли провалившихся в подполье собак

Собаки провалились в подполье в заброшенных кладовках
Накануне, 14 января, в Иркутске-2 городские спасатели на улице Серафимовича вызволили двух собак из ловушки. Об этом случае рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
Местные жители позвонили и сообщили, что в надворных постройках животные провалились в подполье и не могут выбраться.
Спасатели при помощи верёвок вытащили собак. Процесс вызволения запечатлели на видео.
На кадрах видно, что спасатели сначала ловят по очереди собак, затем аккуратно достают наружу. После животных отпустили на свободу.
Собаки провалились в подполье в заброшенных кладовках
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