В Иркутске спасли провалившихся в подполье собак

На кадрах видно, что спасатели сначала ловят по очереди собак, затем аккуратно достают наружу. После животных отпустили на свободу.











Накануне, 14 января, в Иркутске-2 городские спасатели на улице Серафимовича вызволили двух собак из ловушки. Об этом случае рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.Местные жители позвонили и сообщили, что в надворных постройках животные провалились в подполье и не могут выбраться.Спасатели при помощи верёвок вытащили собак. Процесс вызволения запечатлели на видео.