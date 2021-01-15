Заболеваемость пока держится на одном уровне
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 15 января зарегистрировано 28 162 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 54% (15 137) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили ещё у 156 человек. Из них 115 были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Заболеваемость держится на одном уровне: днём ранее прирост был 153 человека, а до этого +150, +151, +149, +148 и т.д.
За всё время выздоровели 25 465 человек, или 90%. В том числе накануне вылечились 163 пациента.
Скончались накануне ещё два больных. С начала пандемии умерли 632 пациента с коронавирусом.
Сегодня в стационарах республики лечатся 1173 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 862. В отделениях реанимации находятся 79 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 26).
Занятость коечного фонда составляет 58 %.
Также амбулаторное лечение проходят 892 пациента с COVID-19. Наблюдается 2058 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2745 человек.
На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 601 обращений по вопросам, связанным с COVID-19. Операторы работают в круглосуточном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за пандемии отменили крещенские купания.
Накануне зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской потребовал от глав районов не снижать уровень контроля за соблюдением антиковидных мер. Зампреда удивило ноль ковидных нарушений в некоторых районах, при том, что там по-прежнему выявляют новых заболевших.
Коронавирус в Бурятии унёс жизни 632 больных
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Собаки провалились в подполье в заброшенных кладовках
Заболеваемость пока держится на одном уровне
Пострадавшая от страшного нападения собак девушка очень ждёт встречи с родными
В шорт-лист X региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток по итогам голосования экспертов вошли 20 проектов из пяти регионов
Бывший сумоист исполнил известную бурятскую песню вместе с её автором
В квартирном вопросе разбиралась бурятский омбудсмен
Школу должны были достроить в 2020 году
В дело вмешалась прокуратура
Нарушителя привлекли к административной ответственности
Мужчина выловил семь хвостов омуля
В Улан-Удэ днём до -14
Они также станут работать и в выходные дни
Праздник пройдёт на стадионе СОК «Высокогорье» 16 января
В мероприятии приняли участие представители Бурятии
Подразделения РЭБ ВВО провели учения на полигонах «Дивизионный» и «Бурдуны»