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Коронавирус в Бурятии унёс жизни 632 больных

Коронавирус в Бурятии унёс жизни 632 больных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость пока держится на одном уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 15 января зарегистрировано 28 162 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 54% (15 137) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили ещё у 156 человек. Из них 115 были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость держится на одном уровне: днём ранее прирост был 153 человека, а до этого +150, +151, +149, +148 и т.д.

За всё время выздоровели 25 465 человек, или 90%. В том числе накануне вылечились 163 пациента.

Скончались накануне ещё два больных. С начала пандемии умерли 632 пациента с коронавирусом.

Сегодня в стационарах республики лечатся 1173 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 862. В отделениях реанимации находятся 79 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 26).

Занятость коечного фонда составляет 58 %.

Также амбулаторное лечение проходят 892 пациента с COVID-19. Наблюдается 2058 человек.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 2745 человек.

На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 601 обращений по вопросам, связанным с COVID-19. Операторы работают в круглосуточном режиме.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за пандемии отменили крещенские купания.

Накануне зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской потребовал от глав районов не снижать уровень контроля за соблюдением антиковидных мер. Зампреда удивило ноль ковидных нарушений в некоторых районах, при том, что там по-прежнему выявляют новых заболевших.



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