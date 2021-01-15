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2 проекта из Бурятии в шорт-листе региональной премии «Серебряный Лучник»

2 проекта из Бурятии в шорт-листе региональной премии «Серебряный Лучник»
Общество,  Фото:pixabay.com
В шорт-лист X региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток по итогам голосования экспертов вошли 20 проектов из пяти регионов

Публичные защиты проектов-финалистов и объявление победителей из-за эпидемиологических ограничений пройдут онлайн. 26 января на сайте премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток будет открыта трансляция. Оператором премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

Номинация «Корпоративные коммуникации» (в алфавитном порядке): 

• Акция «Заповедное путешествие леопарда». Автор: Мария Окулова, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда», Владивосток
• Дежурка14. Автор: Пелагея Владимирова, главный специалист направления по информационному продвижению деятельности ОВД в соцсетях пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия), Якутск
• Информационное сопровождение пробега «Из Питера в Мирный». Автор: Дмитрий Харитонов, генеральный директор медиакомпании «Алмазный край», Мирный

Номинация «Маркетинговые коммуникации»: 

• Как мы починили Находку, рекламируя очки. Автор: Ольга Ковальчук, директор рекламного агентства «Вирго-груп», Находка
• «Пресс-служба ПАО "Якутскэнерго" — лучшая среди пресс-служб ТЭК регионов страны». Автор: Татьяна Каракулова, начальник отдела информационной политики ПАО «Якутскэнерго», Якутск
• Продвижение службы доставки еды: от дронов до шаманов и стриптизерш. Автор: Гаврил Семенов, PR-менеджер CityPizza, Якутск

Номинация «Корпоративная социальная ответственность»: 

• Амурская область рисует ледовые открытки. Автор: Елена Павлова, главный редактор ООО «Издательский дом «Амурская правда», Благовещенск.
• Стихи на бурятском. Автор: Бато Эрдынеев, менеджер по корпоративным коммуникациям и КСО ПАО «Бурятзолото», Улан-Удэ.
• #ШефыВрачам. Автор: Александра Карабашина, координатор проекта, сеть ресторанов «Супра», Владивосток.

Номинация «Благотворительность»: 

• Сказки на здоровье. Автор: Ольга Киктенко, пресс-секретарь благотворительного фонда «Сохрани жизнь», Владивосток
• Экологическое реалити-шоу «Настоящие». Автор: Ксения Божок, директор АНО «Центр информационной поддержки развития Хабаровского края «Гражданские медиа», Хабаровск

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»: 

• «Дальневосточный старт». Автор: Дана Мусина, программный директор образовательных активностей Технопарка «Русский» (ДВФУ), Владивосток
• Кадры для бизнеса. Рестораны. Автор: Дмитрий Курочкин, HR-директор сети ресторанов «Супра», Владивосток
• «Стартап экспедиция Б8». Автор: Татьяна Бравина, программный директор проекта, Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), Якутск

Номинация «Развитие и продвижение территорий»: 

• Организация работы пресс-центра Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Автор: Сардаана Сыромятникова, Якутск
• Покорители холода. Автор: Вячеслав Ипатьев, директор ООО «Покорители Холода», Якутск
• Территориальное общественное самоуправление «Патрокл-Сочинская». Автор: Виталий Гречанюк, председатель совета ТОС «Патрокл-Сочинская», Владивосток

Номинация «Антикризисные коммуникации в период пандемии»: 

• Двойной ров вокруг села — против COVID-19. Автор: Дора Хамаганова, пресс-секретарь администрации Тункинского района Республики Бурятия, село Кырен
• Организация гастрономических мероприятий и консалтинг в области гастрономического туризма. Автор: Алина Александрова, PR/контент менеджер общественного движения Pacific Russia Food, Владивосток
• Cinema-Center: как открывали кинотеатры в Якутии через PR. Автор: Гаврил Семенов, PR-менеджер «Синема Центр», Якутск

Члены экспертного жюри во главе с президентом фестиваля Silver Mercury Михаилом Симоновым определят победителей 26 января. Десять проектов по решению экспертов будут рекомендованы к участию в национальной премии «Серебряный Лучник» без внесения регистрационного взноса. Один из проектов получит право войти в федеральный шорт-лист.

Справка: 

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов. Региональная премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток проводится с 2011 года.

проект премия
 
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