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Анатолий Михаханов раскрыл секрет, как покорял сердца японок

Анатолий Михаханов раскрыл секрет, как покорял сердца японок
Общество, 
Бывший сумоист исполнил известную бурятскую песню вместе с её автором

Бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов исполнил известную бурятскую песню «Туруушын дуран» (Первая любовь) вместе с её автором Цыреном Шойжонимаевым.

- Эта прекрасная песня про «Первую любовь» была написана в 1989 году, песня моей юности и детства. Песня стала республиканским хитом, её поют и любят по сей день, вся Бурятия. Когда я находился в Японии, слушал эту песню, и на душе становилось тепло. Были такие моменты, когда я включал бурятскую песню «Туруушын дуран» японским девушкам, им очень нравилась мелодия, их сердца таяли, и на лице появлялась улыбка, - вспоминает спортсмен в своём аккаунте в Instagram.


Видео также было выложено в паблике ves_ulan_ude, пользователи отметили, что композиция – одна из самых любимых: «Наверное, самая известная песня на бурятском языке. Простая, но такая душевная», «Обожаю эту песню, раньше в школе всегда ее пели, наизусть знала», «Да, хорошая песня, слышала много раз. Но хотелось бы ещё на русском услышать» и т.д.
сумо Михаханов песня
 
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