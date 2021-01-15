Анатолий Михаханов раскрыл секрет, как покорял сердца японок

- Эта прекрасная песня про «Первую любовь» была написана в 1989 году, песня моей юности и детства. Песня стала республиканским хитом, её поют и любят по сей день, вся Бурятия. Когда я находился в Японии, слушал эту песню, и на душе становилось тепло. Были такие моменты, когда я включал бурятскую песню «Туруушын дуран» японским девушкам, им очень нравилась мелодия, их сердца таяли, и на лице появлялась улыбка, - вспоминает спортсмен в своём аккаунте в Instagram.







<br />

Бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов исполнил известную бурятскую песню «Туруушын дуран» (Первая любовь) вместе с её автором Цыреном Шойжонимаевым.Видео также было выложено в паблике ves_ulan_ude, пользователи отметили, что композиция – одна из самых любимых: «Наверное, самая известная песня на бурятском языке. Простая, но такая душевная», «Обожаю эту песню, раньше в школе всегда ее пели, наизусть знала», «Да, хорошая песня, слышала много раз. Но хотелось бы ещё на русском услышать» и т.д.